شكرا لقرائتكم خبر عن أبها السعودي يحصل على خدمات لويس ميكيسوني لمدة عام على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية سعودية عن أن نادي أبها السعودي نجح فى الحصول على خدمات لاعب الجناح الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي المصري، يأتي ذلك فى الوقت الذي كادت فيه الصفقة أن تفشل بسبب ضيق الوقت وإقتراب الميركاتو الصيفي على الإنتهاء.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يتواجد حاليًا فى تنزانيا لزيارة أحد أصدقائه، لا سيما أن اللاعب كان يتواجد فى صفوف سيمبا التنزاني قبل إنتقاله للفريق القاهري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب للملكة العربية السعودية اليوم لتوقيع العقود بشكل رسمي.



مسئولي الأهلي يأكدون إنتقال اللاعب لأبها السعودي

وفى سياق متصل أكد مسئولي النادي الأهلي المصري رحيل اللاعب عن صفوف الفريق فى الفترة الحالية، خاصة بعد فشل رحيل اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو للدوري الفرنسي، مما يؤكد إقتراب اللاعب من البقاء ضمن صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

وأفادت بعض التقارير المصرية أن مسئولي الفريق الأحمر كانوا يرغبون فى التخلص من اللاعب الموزمبيقي منذ فترة طويلة، لا سيما أن اللاعب ظهر بمستوي سيئ مع الفريق ولم ينال ثقة الجماهير الحمراء خلال الفترة التي قصاها اللاعب مع الفريق خلال هذا الموسم.



الأسباب التي دفعت أبها السعودي لضم اللاعب

وعلى الجانب الآخر يري مسئولي أبها السعودي أن اللاعب لم يتأقلم داخل الفريق المصري، مشيرة إلى أن لاعب الجناح الموزمبيقي يمتلك لإمكانيات كبيرة مما سيجعله إضافة قوية للفريق السعودي خلال الفترة القادمة، الشئ الذي يراهن عليه مسئولي الفريق.