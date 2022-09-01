شكرا لقرائتكم خبر عن الريان القطري ينهي اتفاقه مع نجم الزمالك المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي الريان القطري، في التوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الريان القطري ينهي اتفاقه مع نجم الزمالك المصري

وأشارت قناة الكأس القطرية، إلى أن نادي ‎الريان توصل لاتفاق لضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎الزمالك وهداف الدوري المصري.

وذكرت القناة أن اللاعب سوف ينضم إلى صفوف الريان القطري، عقب خوض اللاعب مباراة ‎كأس سوبر لوسيل أمام الهلال.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نهائي كأس سوبر لوسيل، بنظيره الهلال، يوم التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، الموسم المنصرم 2021-2022.