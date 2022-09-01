أمانة جدة تعلن تنفيذ 30 مشروعًا للأنفاق والجسور بتكلفة 3.5 مليار ريال

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أعلنت الأمانة العامة لمحافظة جدة أنها نفذت 30 مشروعًا للجسور والأنفاق بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار ريال، خلال 11 عامًا الماضية، بهدف تحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ 4 مشاريع في 2014، و4 في 2012، و5 في 2013، و3 في 2014، و5 في 2015، ومشروع واحد في 2016، و2 في 2018، ومشروع واحد، في كل عام من أعوام 2019 وحتى 2022.
وأشارت إلى أنها نفذت عددًا من الأنفاق في كلٍ من، طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير ماجد، وعددًا من الجسور بطرق الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير متعب، والأمير ماجد، وطريق المدينة المنورة.
وأفادت بأنها أعادت تأهيل نفق قصر السلام، ونفق شارع بقشان، وتوسعة عدد من الجسور بالمحافظة، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها.
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Source akhbaar24
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