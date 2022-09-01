بنك التنمية الاجتماعية بتبوك يختتم برنامج “تصميم المبادرات التنموية”

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المناطق_واس
اختتم بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم، البرنامج التدريبي “تصميم المبادرات التنموية وقياس الأثر الاجتماعي”.
وأوضح مدير فرع البنك بالمنطقة حامد بن عبيد العنزي أن البرنامج هدف إلى إكساب المشاركين من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الأهلية بالمنطقة مهارات بناء وتصميم المبادرات التنموية وقياس أثرها، من خلال تصميم قياس الأثر واحتساب العائد الاجتماعي والاقتصادي على الاستثمار للبرامج والمبادرات.
وأضاف أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن دور البنك لتمكين العاملين في القطاع غير الربحي مما يسهم في تحسين جودة المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة.
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Source almnatiq
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