أمانة الشرقية تنفّذ جولات رقابية على محطات الوقود بالخفجي

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المناطق_واس
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي جولات خلال الأيام الثلاثة الماضية على محطات الوقود بمحافظة الخفجي؛ للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات وتقيدهم بالنظافة المنافع الخدمية للمحطة.
ونتج عن الجولات تحرير 10 مخالفات، و 3 إنذارات، تمثلت في عدم تطوير المحطة ونظافة المصليات وتهويتها ودورات المياه والنظافة العامة للمحطة، ونسبة التشجير والتجميل لعدد من المواقع بالمحطة، بالإضافة إلى التفتيش على المنشآت الغذائية بالمحطة، استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والبناء على الأنظمة والتعليمات.
وتأتي هذه الجولات سعياً من الأمانة إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود، والتأكد من تطبيقهم لما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
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Source almnatiq
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