مصرع رئيس أكبر شركة نفط روسية إثر سقوطه من نافذة مستشفى بموسكو

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المناطق_وكالات

أفادت مصادر في موسكو بمصرع رئيس مجلس إدارة شركة “لوك أويل” النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء سقوطه من نافذة المستشفى المركزي للمدينة في غرب موسكو.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في شرطة العاصمة الروسية أن “الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس في المستشفى المركزي بشارع المارشال تيموشينكو، حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرا بجروحه”وأضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر أن ماغانوف ربما انتحر.

وتعد شركة” لوك أويل” من أكبر الشركات النفطية الروسية من حيث الإيرادات وفقا لمجلة “فوربس” خلال الخمس سنوات الماضية.

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Source almnatiq

