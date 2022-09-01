︎
.
المناطق_وكالات
أفادت مصادر في موسكو بمصرع رئيس مجلس إدارة شركة “لوك أويل” النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء سقوطه من نافذة المستشفى المركزي للمدينة في غرب موسكو.
ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في شرطة العاصمة الروسية أن “الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس في المستشفى المركزي بشارع المارشال تيموشينكو، حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرا بجروحه”وأضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر أن ماغانوف ربما انتحر.
وتعد شركة” لوك أويل” من أكبر الشركات النفطية الروسية من حيث الإيرادات وفقا لمجلة “فوربس” خلال الخمس سنوات الماضية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع رئيس أكبر شركة نفط روسية إثر سقوطه من نافذة مستشفى بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.