اتحاد كرة القدم يعلن عن 10 دورات تدريبية خلال الربع الأخير من العام الجاري

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أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة 10 دورات تدريبية خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022، وأن آخر موعد للتسجيل لها يوم (الإثنين) المقبل.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل سيكون من خلال الموقع الإلكتروني، مبينة أن الدورات تشمل: الرخصة التدريبية الآسيوية للمدربين A)،PRO)، والدورة التمهيدية لمدربي حراس المرمي، وتعقد في الفترة من 1- 6 أكتوبر، وأيضاً دورة مدربي كرة القدم الصالات (المستوى الثاني).، وتعقد في الفترة من 15- 23 أكتوبر.

وتضمن جدول الدورات كذلك، دورة مدربي اللياقة البدنية1A، ( 18- 22أكتوبر)ومدربي حراس المرمى B( 23- 29أكتوبر)، والرخصة التدريبية للمدربين PRO (الجزء الثاني)، وتعقد خلال شهر نوفمبر، ودورة مدربي الكرة الشاطئية.(24- 29 ديسمبر)، ودورة المدربين-B ( الجزء الثاني) وتعقد في الفترة من 17 يناير- 28 يناير 2023.



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Source akhbaar24

