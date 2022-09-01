توقيع اتفاقية لدمج منصات القطاع الصحي واعتماد “صحتي” منصة وطنية للخدمات الصحية للأفراد

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، توقيعها اتفاقية تعاون مع هيئة الحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع الصحي، واعتماد “منصة صحتي” منصة إلكترونية وطنية لتقديم الخدمات الصحية للأفراد. وأكدت أنه سيتم بموجب الاتفاقية إطلاق وإتاحة الخدمات الصحية للأفراد عبر منصة “صحتي”، وتحسين تجربة المستفيد وزيادة نسبة رضا المستفيدين، وتوحيد مصادر البيانات. وأضافت أن الاتفاقية تستهدف أيضا تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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