︎
.
وقع مركز أبحاث الإعاقة، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني، في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية، وذلك ضمن برنامج تحقيق رؤية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأكد الأمين العام للمركز، الدكتور أحمد التميمي، حرص المركز على التطوير اللوجستي في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية التي تخدم هذا المجال، بإتاحة الفرص لإجراء المزيد من البحوث حول العنف ضد ذوي الإعاقة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف الأسري.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، الدكتور ماجد العيسى، أن الاتفاقية تعد نقلة جديدة في مجال دعم البحث العلمي والأنشطة التوعوية والتعاون على دعم المركز في إجراء تلك البحوث المعنية بمناهضة العنف ضد ذوي الإعاقة وتنفيذ البرنامج الوقائي “همة بلا قيود” وإقامة المحاضرات والندوات التي تنشر الوعي المجتمعي للحد من هذه المشكلة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “أبحاث الإعاقة” و”الأمان الأسري” يوقعان مذكرة تعاون في مجال البحوث والتوعية الأسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.