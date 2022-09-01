“أبحاث الإعاقة” و”الأمان الأسري” يوقعان مذكرة تعاون في مجال البحوث والتوعية الأسرية

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وقع مركز أبحاث الإعاقة، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني، في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية، وذلك ضمن برنامج تحقيق رؤية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وأكد الأمين العام للمركز، الدكتور أحمد التميمي، حرص المركز على التطوير اللوجستي في مجال البحوث العلمية والأنشطة التوعوية التي تخدم هذا المجال، بإتاحة الفرص لإجراء المزيد من البحوث حول العنف ضد ذوي الإعاقة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف الأسري.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، الدكتور ماجد العيسى، أن الاتفاقية تعد نقلة جديدة في مجال دعم البحث العلمي والأنشطة التوعوية والتعاون على دعم المركز في إجراء تلك البحوث المعنية بمناهضة العنف ضد ذوي الإعاقة وتنفيذ البرنامج الوقائي “همة بلا قيود” وإقامة المحاضرات والندوات التي تنشر الوعي المجتمعي للحد من هذه المشكلة.

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Source akhbaar24

