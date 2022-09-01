شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أبها ضد الشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر مباراة أبها ضد الشباب والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية " المحالة " لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة أبها ضد الشباب

وكان نادي الشباب قد حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب فريق نادي الباطن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء يوم الجمعة 26 أغسطس سجلهم آرون بويندزا وكارلوس جونيور وسانتي مينا في الموقعة التي إستضافتها أرضية ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد الملز.

في المقابل حقق فريق أبها هو الآخر فوزًا هامًا على حساب فريق نادي الرائد بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المحالة يوم السبت 27 أغسطس من توقيع عبد الفتاح آدم وسعد بقير.

توقيت متابعة مباراة أبها ضد الشباب

ومن المُنتظر ان تنطلق مواجهة أبها ضد الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أم القرى فيما يمكن مشاهدتها إعتبارًا من الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أبها ضد الشباب على الهواء مباشرةً

تُنقل مواجهة الفريقين اليوم الخميس عبر قناتي SSC1 HD وقناة SSC5 SD بتعليق المعلق الكبير عبد الله الغامدي.