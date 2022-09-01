اخبار دوليه – وزير الصدر للخزعلي: اكبح جماح ميليشياتك المسعورة

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬ليلاً‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬قيادي‭ ‬سريا‭ ‬السلام‭ ‬فصيل‭ ‬تابع‭ ‬لزعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬برصاص‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬ميليشيات‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق‭ ‬التابعة‭ ‬لقيس‭ ‬الخزعلي،‭ ‬وجه‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬العراقي،‭ ‬تحذيراً‭ ‬للأخير‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬فيسبوك،‭ ‬كتب‭ ‬القيادي‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الصدر‮»‬‭ :‬احذرك‭ ‬يا‭ ‬قيس‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكبح‭ ‬جماح‭ ‬مليشياتك‭ ‬الوقـحة‮»‬

‮«‬كلابك‭ ‬المسعورة‮»‬

كما‭ ‬دعاه‭ ‬إلى‭ ‬التبرؤ‭ ‬من‭ ‬القتلة‭ ‬والمجرمين‭ ‬التابعين‭ ‬له،‭ ‬أو‭ ‬اثبات‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬للعصائب،‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭. ‬وختم‭ ‬قائلا‭:‬‮»‬‭ ‬كفاك‭ ‬استهتارا‭ ‬بـدمـاء‭ ‬الشعب‮»‬،‭ ‬متهماً‭ ‬‮«‬كلابه‭ ‬المسعورة‭ ‬باغتيال‭ ‬الأسود‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬وصفه‭.‬

كذلك‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬براء‭ ‬من‭ ‬العصائب‭.‬

وكانت‭ ‬البصرة‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬4‭ ‬أشخاص،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمنيون‭ ‬محليون‭ ‬لرويترز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الهدوء‭ ‬الحذر‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬ميليشيا‭ ‬العصائب‭ ‬مقتل‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭.‬

‮«‬اعتزال‭ ‬الصدر‮»‬‭ ‬واشتعال‭ ‬الفوضى

يذكر‭ ‬أن‭ ‬العاصة‭ ‬العراقية‭ ‬عاشت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ (‬في‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬المنصرم‭ ‬2022‭) ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬واستمرت‭ ‬قرابة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬الشديدة‭ ‬التحصين‭ ‬والتي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقار‭ ‬الحكومة‭ ‬وبعثات‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬

ووقعت‭ ‬تلك‭ ‬الاشتباكات‭ ‬إثر‭ ‬نزول‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الزعيم‭ ‬الصدري‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬بعد‭ ‬إعلانه‭ ‬‮«‬انسحابه‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭.‬

فيما‭ ‬تضامنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التظاهرات‭ ‬لاسيما‭ ‬البصرة‭.‬

أتى‭ ‬هذا‭ ‬التوتر‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬نيابية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬2021،‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الصدر‭ ‬بالحصة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للبلاد،‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب،‭ ‬ولتمسك‭ ‬‮«‬الإطار‭ ‬التنسيقي‮»‬‭ ‬خصم‭ ‬الصدر‭ ‬اللدود،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬وتحالف‭ ‬الفتح‭ ‬وأحزاب‭ ‬أخرى‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬