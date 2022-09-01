اخبار الخليج – «رين»: اضطررنا إلى تخفيض 30 موظفًا بحرينيًا من موظفينا في مختلف الأسواق

محمد بن مسعود - الدمام - تتعرض‭ ‬أسواق‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬العالمية‭ ‬لضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬تحديات‭. ‬وضماناً‭ ‬لقدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬تلك‭ ‬التحديات،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬خططها‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وعليه،‭ ‬يؤسفنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬اضطرارنا‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬موظفينا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك ‭ ‬‮03 ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬استيفاءاً‭ ‬للمتطلبات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

إننا‭ ‬في‭ ‬رين‭ ‬نلتزم‭ ‬بمواصلة‭ ‬مساعينا‭ ‬للنهوض‭ ‬بأنشطتنا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ونثق‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬لنكون‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬