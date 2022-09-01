محمد بن مسعود - الدمام - تتعرض أسواق العملات المشفرة العالمية لضغوطات كبيرة ناتجة عن عدة تحديات. وضماناً لقدرة الشركة على مواكبة تلك التحديات، كان من الضروري أن تتخذ بعض التغييرات في خططها المستقبلية، وعليه، يؤسفنا الإعلان عن اضطرارنا إلى تخفيض عدد موظفينا في مختلف الأسواق، بما في ذلك 03 من موظفي الشركة البحرينيين، وذلك استيفاءاً للمتطلبات التشغيلية في ظل هذه الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية.
إننا في رين نلتزم بمواصلة مساعينا للنهوض بأنشطتنا على جميع الأصعدة، ونثق بقدرتنا على تجاوز التحديات الحالية لنكون أقوى من أي وقت مضى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «رين»: اضطررنا إلى تخفيض 30 موظفًا بحرينيًا من موظفينا في مختلف الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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