اخبار الخليج – السجن 10 سنوات لمتهم أشعل الحريق في مركبة وتسبب في تضرر عدد من المركبات الأخرى

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المحافطة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بدائرتها‭ ‬الرابعة‭ ‬أصدرت‭ ‬حكماً‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬لمتهم‭ ‬تعمد‭ ‬إشعال‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تضرر‭ ‬مركبات‭ ‬أخرى‭.‬ وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‭ ‬إخطارا‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مفاده‭ ‬إشعال‭ ‬شخص‭ ‬لحريق‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭ ‬المتوقفة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تضرر‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬أخريات‭. ‬وتمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أية‭ ‬إصابات،‭ ‬وبتكثيف‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتم‭ ‬إصدار‭ ‬أمراً‭ ‬بضبطه‭ ‬وإحضاره‭ ‬،‭ ‬واستجوابه‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضده‭ ‬؛‭ ‬فأقر‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

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