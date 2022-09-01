شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة SSC EXTRA 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الرائد ضد الوحدة اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تردد قناة SSC EXTRA 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الرائد ضد الوحدة باتت من الموضوعات التي زادت عليها نسبة البحث خلال الآونة الأخيرة وسط سعي قطاع عريض من جمهور الفريقين إلى التعرف على الكيفية التي يمكن بواسطتها مشاهدة تلك الموقعة النارية التي تجمع بينهما اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022.

ترتيب الفريقين في بطولة دوري روشن للمحترفين

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الرائد المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي بلا رصيد بعد أن تلقى الخسارة في الجولة الأولى على يد فريق نادي أبها بهدف واحد مقابل هدفين في المقابل يحتل فريق نادي الوحدة المركز الثاني عشر بلا رصيد أيضًا بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد فريق نادي النصر بهدف واحد مقابل لا شيء.

توقيت متابعة مباراة الرائد ضد الوحدة

تنطلق فعاليات تلك المواجهة إعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أم القرى.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

يمكن الحصول على تردد قناة SSC EXTRA 1 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الرائد ضد الوحدة وفق ما يلي:-