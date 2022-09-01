شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الرائد ضد الوحدة في دوري روشن والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022 مواجهة الرائد ضد الوحدة والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن للمحترفين.



مباراة الرائد ضد الوحدة



وقبل المباراة يحتل فريق نادي الرائد المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي بلا رصيد بعد أن تلقى الخسارة في الجولة الأولى على يد فريق نادي أبها بهدف واحد مقابل هدفين.



في المقابل يحتل فريق نادي الوحدة المركز الثاني عشر بلا رصيد أيضًا بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد فريق نادي النصر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الكاميروني فينسنت أبوبكر.



توقيت متابعة مباراة الرائد ضد الوحدة



تنطلق فعاليات مباراة الرائد ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الرائد ضد الوحدة على الهواء مباشرةً



تُنقل مباراة الرائد ضد الوحدة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD ويعلق عليها المعلق الكبير الكابتن خالد المديفر.