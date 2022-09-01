شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلي جده يحسم مصير سيبولدي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مجلس إدارة نادي أهلي جدة مصير المدير الفني الأوروجوياني للراقي روبيرت سيبولدي وسيتم اتخاذ القرار النهائي الخاص به حول ما إذا كان سيستمر على رأس القيادة الفنية من عدمه خلال الساعات القادمة.

أهلي جدة يستقر على إقالة سيبولدي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن موقع “ السعودية سبورت 365 ” قد علم من مصادره الخاصة أن الإدارة تتجه لإقالة سيبولدي من منصبه بسبب المستوى الهزيل الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراتين الأولتين في دوري الدرجة الأولى أمام القيصومة والأخدود.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن مباراة الخلود القادمة ستكون الاختبار الأخير للمدير الفني للراقي وفي حالة التعثر سوف يتم إختيار مدير فني عربي يمتلك من الخبرة ما يكفي لقيادة الفريق للظهور في دوري روشن الموسم القادم.

جاهزية ليساندرو ألزوجاراي لمواجهة الخلود

وفي سياق آخر بات الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي جاهزًا للمشاركة في مواجهة الخلود ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو حيث دخل اللاعب آخر المراحل الخاصة بالتعافي من الإصابة التي لحقت به في معسكر الفريق الذي أقيم بتركيا.