الأمير فيصل بن نواف يتسلّم تقريراً عن بداية العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، في إطار رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي, حيث تسلم سموه الكريم تقريراً مفصلاً عن جاهزية مدارس المنطقة لبداية العام الدراسي، مستمعاً إلى شرح من الدكتور الغامدي عما تضمنته التقرير من منجزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي تضمن جهود الإدارة واستعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالباً وطالبة، بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

وأشاد سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من أعمال واستعداد للعام الدراسي الجديد و بجهود وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم المنطقة, متمنياً لجميع العاملين في الميدان التربوي التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية على الوجه الأكمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لأبنائنا الطلاب والطالبات.

بدوره, ثمّن الدكتور الغامدي متابعة سمو أمير المنطقة الدائمة لكل ما من شأنه رقي وتطوير التعليم في المنطقة.