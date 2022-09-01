أمير منطقة الجوف يستقبل العقيد الشهراني بمناسبة تكليفه مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد بن محمد الشهراني بمناسبة تكليفه حديثاً.
وهنأ سموه العقيد الشهراني بهذه الثقة وتكليفه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة, متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية مكافحة المخدرات في حماية الوطن وشبابه الذين هم ثروته الحقيقية من هذه الآفة، في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم وحرص من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
من جهته أكد العقيد الشهراني حرصه وجميع العاملين على بذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات سمو أمير المنطقة, مقدماً شكره وامتنانه لسموه الكريم على استقباله وتوجيهاته.
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