اخبار دوليه – الصين تعود للإغلاقات.. إصابات «مقلقة» وضربة قوية للاقتصاد

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلنت‭ ‬مدينة‭ ‬تشنغدو‭ ‬الصينية‭ ‬فرض‭ ‬إغلاقا‭ ‬شاملا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدينة،‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬وإغلاق‭ ‬الشركات‭.‬

وسجلت‭ ‬المدينة‭ ‬166‭ ‬إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬بكورونا،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬رقم‭ ‬يسجل‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬السلطات‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة،‭ ‬هنا‭ ‬أبرزها‭:‬

‭ ‬صدرت‭ ‬أوامر‭ ‬لجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬سيتشوان‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء،‭ ‬الخميس،‭ ‬والخروج‭ ‬فقط‭ ‬لإجراء‭ ‬فحص‭ ‬كوفيد‭ ‬الإلزامي‭.‬

‭ ‬يمكن‭ ‬للأسر‭ ‬إرسال‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬للتسوق‭ ‬من‭ ‬البقالة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬يوميا‭ ‬مع‭ ‬اختبار‭ ‬سلبي،‭ ‬ويخضع‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬طلبات‭ ‬طارئة‭ ‬مثل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬طبيب‭ ‬لموافقة‭ ‬لجنة‭ ‬الحي‭.‬

‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬باستثناء‭ ‬محلات‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬والصيدليات‭ ‬والمستشفيات‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المطعم،‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬فقط‭ ‬لأخذ‭ ‬الوجبات‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭.‬

وتعد‭ ‬الصين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تفرض‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المراقبة‭ ‬الرقمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬والفحوصات‭ ‬الجماعية،‭ ‬والحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل،‭ ‬والإغلاق‭ ‬المفاجئ‭.‬

واجهت‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تحديات‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬متحور‭ ‬أوميكرون‭ ‬شديد‭ ‬العدوى،‭ ‬حيث‭ ‬تخضع‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬لعمليات‭ ‬الإغلاق‭ ‬المتداول‭ ‬والاختبار‭ ‬اليومي‭.‬