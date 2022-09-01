“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة على حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على منطقة حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 9 مساءً.