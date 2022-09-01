مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية من عمر الولادة وحتى 60 سنه فما فوق

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬دليلاً‭ ‬شاملاً‭ ‬للفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬العمر‭ ‬منذ‭ ‬الولادة‭ ‬وحتى‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬وما‭ ‬فوق،‭ ‬حيث‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬ماهي‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬عمرية،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الدليل‭ ‬في‭ ‬صفحاته‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬وماذا‭ ‬تقدم‭ ‬للشخص،‭ ‬وأيضاً‭ ‬أرقام‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية،‭ ‬وفحوصات‭ ‬الاطفال‭ ‬مثل‭ ‬الزيارات‭ ‬الدورية‭ ‬و‭ ‬متابعة‭ ‬جدول‭ ‬التطعيمات‭ ‬وفحص‭ ‬الكوليسترول‭ ‬وصحة‭ ‬الفم،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الدليل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬فحوصات‭ ‬البالغين‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬و‭ ‬كيفية‭ ‬متابعة‭ ‬حالتك‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬المنزل‭.‬

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وقال‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدليل‭ ‬بأن‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الامراض‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أعراضها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬مثل‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬و‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬وتعتمد‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬منها‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬و‭ ‬الجنس‭ ‬و‭ ‬التاريخ‭ ‬المرضي،‭ ‬كما‭ ‬وضح‭ ‬ان‭ ‬هنالك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬و‭ ‬الاختبارات‭ ‬التشخيصية‭ ‬و‭ ‬الرعاية‭ ‬المستمرة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الأولى‭ ‬تتم‭ ‬لشخص‭ ‬سليم‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬لمرض‭ ‬معين‭ ‬بهدف‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عنه‭ ‬ومنع‭ ‬حدوث‭ ‬المضاعفات،‭ ‬أما‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬فيتم‭ ‬عمله‭ ‬لتأكد‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬مرض‭ ‬معين‭ ‬لدى‭ ‬الشخص‭ ‬المشتبة‭ ‬بإصابته‭ ‬والبدء‭ ‬بعلاجه،‭ ‬والنوع‭ ‬الأخير‭ ‬فيكون‭ ‬لمن‭ ‬تم‭ ‬تشخيصه‭ ‬بمرض‭ ‬مزمن‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬منتظمة‭ ‬مع‭ ‬الطبيب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬مستمرة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭.‬

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ونوه‭ ‬الدليل‭ ‬الذي‭ ‬أصدرة‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬معدل‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬مبكراً،‭ ‬وأن‭ ‬46‭% ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لايعلمون‭ ‬أنهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الذهاب‭ ‬للطبيب،‭ ‬و90‭% ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يشَخصون‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬في‭ ‬مراحلة‭ ‬المبكرة‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحياة‭ ‬أطول،‭ ‬و90‭% ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يجرين‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬لسرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬في‭ ‬مراحلة‭ ‬المبكرة‭ ‬يسهل‭ ‬علاجهن،‭ ‬و45‭% ‬من‭ ‬حالات‭ ‬السكته‭ ‬القلبية‭ ‬تكون‭ ‬صامته‭.‬

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ونفى‭ ‬الدليل‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬20‭ ‬ما‭ ‬يتداول‭ ‬كثيراً‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬أختبار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬صور‭ ‬تدعي‭ ‬أنها‭ ‬تقيس‭ ‬النظر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرفة‭ ‬الرقم‭ ‬أو‭ ‬قراءة‭ ‬المكتوب‭ ‬فيها،‭ ‬وقال‭ ‬المجلس‭ ‬بأنه‭ ‬لايمكن‭ ‬تحديد‭ ‬مستوى‭ ‬حدة‭ ‬النظر‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬لعمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وذكر‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬لديهم‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

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ملاحظة‭:‬

للإطلاع‭ ‬على‭ ‬الدليل‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭:‬

https‭://‬ghc.sa/wp-content/uploads/2022/08‭/‬The-Medical-Checkups-Guide‭-.‬pdf