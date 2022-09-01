مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية من عمر الولادة وحتى 60 سنه فما فوق

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية التي تشمل العمر منذ الولادة وحتى 60 سنة وما فوق، حيث يساعد هذا الدليل على معرفة ماهي الفحوصات الطبية الدورية التي تهم كل فئة عمرية، كما يشمل الدليل في صفحاته الـ 36 على أهمية الفحوصات الدورية وماذا تقدم للشخص، وأيضاً أرقام عن بعض الفحوصات الدورية، وفحوصات الاطفال مثل الزيارات الدورية و متابعة جدول التطعيمات وفحص الكوليسترول وصحة الفم، كما يشمل الدليل أيضاً على فحوصات البالغين وكبار السن، و كيفية متابعة حالتك الصحية من المنزل.
وقال المجلس من خلال الدليل بأن الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الامراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة مثل ضغط الدم و الكوليسترول، وتعتمد الفحوصات الدورية على عدة عوامل منها الفئة العمرية و الجنس و التاريخ المرضي، كما وضح ان هنالك فرق بين الفحوصات الدورية و الاختبارات التشخيصية و الرعاية المستمرة، حيث أن الأولى تتم لشخص سليم قبل ظهور الأعراض لمرض معين بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، أما النوع الثاني فيتم عمله لتأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبة بإصابته والبدء بعلاجه، والنوع الأخير فيكون لمن تم تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض.
ونوه الدليل الذي أصدرة مجلس الصحة الخليجي إلى أن 95% من معدل الشفاء من سرطان الثدي إذا تم الكشف عنه مبكراً، وأن 46% من الأشخاص لايعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب، و90% من الذين يشَخصون بسرطان القولون في مراحلة المبكرة يتمتعون بحياة أطول، و90% من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحلة المبكرة يسهل علاجهن، و45% من حالات السكته القلبية تكون صامته.
ونفى الدليل في الصفحة 20 ما يتداول كثيراً بين الناس حول أختبار على شكل صور تدعي أنها تقيس النظر من خلال معرفة الرقم أو قراءة المكتوب فيها، وقال المجلس بأنه لايمكن تحديد مستوى حدة النظر إلا عن طريق زيارة الطبيب لعمل الفحوصات المتخصصة، وذكر بأن أكثر من 80% من كبار السن لديهم مرض مزمن واحد على الأقل.
ملاحظة:
للإطلاع على الدليل يمكن زيارة الرابط التالي:
https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/08/The-Medical-Checkups-Guide-.pdf
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - الرئيس التنفيذي للبوليتكنك يطلع الموظفين على الخطة التنفيذية للعام الأكاديمي الجديد
- اخبار الخليج - رئيسة جامعة البحرين تنشر رسالة «ترحيبية» بمناسبة العام الجديد
- “الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة
- محافظ الأحساء يُدشّن مزاد موسم صرام التمور 2022
- “الصحة العالمية” تُزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا حول العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية من عمر الولادة وحتى 60 سنه فما فوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.