اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للبوليتكنك يطلع الموظفين على الخطة التنفيذية للعام الأكاديمي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬اللقاء‭ ‬السنوي،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬موظفي‭ ‬الكلية‭ ‬كافة‭ ‬بمختلف‭ ‬وظائفهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬تحديثات‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2022‭ – ‬2023م‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بمثابة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬وموظفي‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب،‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬الآن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

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بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بترحيب‭ ‬البوفيسور‭ ‬أوكوهان‭ ‬بأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬الجدد‭ ‬منهم‭ ‬والعائدين‭ ‬من‭ ‬إجازتهم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اطلاع‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالكلية،‭ ‬ومشاريعها‭ ‬القائمة‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬كما‭ ‬وأطلعهم‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الكلية‭ ‬التطويرية‭ ‬واستعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬وبدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

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وفي‭ ‬ختام‭ ‬الفعالية،‭ ‬نقل‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بالنجاح‭ ‬المستمر‭. ‬كما‭ ‬فتح‭ ‬الفرصة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬استفسارات‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بشأن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬القادم‭.‬