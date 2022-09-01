اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للبوليتكنك يطلع الموظفين على الخطة التنفيذية للعام الأكاديمي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان، صباح يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، اللقاء السنوي، الذي يجمع موظفي الكلية كافة بمختلف وظائفهم الأكاديمية والإدارية والفنية، وذلك بهدف اطلاعهم على تحديثات الخطة الاستراتيجية للعام الأكاديمي 2022 – 2023م. وكان هذا اللقاء بمثابة الاجتماع الأول بين كل من بوليتكنك البحرين وموظفي معهد البحرين للتدريب، الذين هم الآن جزء من البوليتكنك بموجب المرسوم الملكي رقم (46) لعام 2022 الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
بدأ اللقاء بترحيب البوفيسور أوكوهان بأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الجدد منهم والعائدين من إجازتهم الأكاديمية، مشددًا على ضرورة اطلاع جميع الموظفين على كل الأمور المتعلقة بالكلية، ومشاريعها القائمة والمستقبلية، كما وأطلعهم على خطط الكلية التطويرية واستعداداتها لاستقبال الطلبة وبدء العام الدراسي الجديد.
وفي ختام الفعالية، نقل البروفيسور كيران أوكوهان تحيات مجلس الأمناء وتمنياته لهم بالنجاح المستمر. كما فتح الفرصة للرد على جميع استفسارات أعضاء هيئة التدريس بشأن العام الدراسي القادم.
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