اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تنشر رسالة «ترحيبية» بمناسبة العام الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت‭ ‬رئيسة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬المضحكي‭ ‬رسالة‭ ‬ترحيبية‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بالجامعة‭. ‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اشتاقت‭ ‬الدنيا‭ ‬لعودة‭ ‬نبض‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬بطلبتها‭ ‬ومعلميها‭ ‬وإدارييها،‭ ‬إنها‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬استعادتنا‭ ‬العافية‭ ‬كاملة‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬والمنة،‭ ‬فلقد‭ ‬كنا‭ ‬نترقب‭ ‬شروق‭ ‬فجر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يعج‭ ‬بالحياة‭ ‬والأمل‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬الإنجاز‭ ‬والعطاء،‭ ‬فأهلًا‭ ‬ملء‭ ‬القلب‭ ‬بعودة‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬السامية‮»‬‭.‬

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