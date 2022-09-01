“الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، وبحره، والقنفذة، وخليص، ورابغ، وثول، والمظيلف، والجموم، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.