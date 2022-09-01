تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن النفيس، وسط توقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.

وحسبما نقلت “سي إن بي سي”، قالت “لوريتا ميستر” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أمس الأربعاء إن البنك المركزي بحاجة إلى رفع الفائدة أعلى 4% خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.63% أو 10.90 دولار عند 1715.3 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% أو 4 دولارات إلى 1707.04 دولار للأوقية، بعدما تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ الحادي والعشرين من يوليو عند 1704.94 دولار.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.58% إلى 17.60 دولار للأوقية، كما استقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 849.57 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم 0.73% إلى 2099.68 دولار.

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Source almnatiq

