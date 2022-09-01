كندا: 3 شرطيين يواجهون تهمة القتل غير العمد لرضيع بعمر سنة ونصف

︎

.



وجهت السلطات الكندية، تهمة القتل غير المتعمد لثلاثة من رجال الشرطة؛ إثر وفاة رضيع يبلغ من العمر سنة ونصف نتيجة إطلاق نار حصل في أونتاريو سنة 2020، فيما سيمثل الشرطيون الثلاثة أمام محكمة العدل في أونتاريو في 6 من أكتوبر المقبل.

ولقي الطفل الرضيع مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار بين والده والشرطيين، إذ أصيب برصاصة أودت بحياته أثناء وجوده في مركبة والده.

وكانت الشرطة قد تلقت إخطاراً بأنّ أباً خطف نجله، فرصدوا المركبة وحاولوا اعتراضها، لكن المركبة اصطدمت بسيارتين تعود إحداهما للشرطة، وأصيب شرطي كان خارج السيارة بجروح خطرة، تبعه تبادل إطلاق النار.

وأكدت وحدة التحقيقات الخاصة أنّ “وفاة الطفل كانت ناجمة عن إطلاق نار من الشرطة، أما والد الطفل البالغ 33 سنة، فأصيب بجروح خطرة ونُقل جواً إلى إحدى المستشفيات إذ توفي بعد أيام قليلة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

