مصرع مدير ثاني أكبر شركة نفط بروسيا بعد سقوطه من نافذة

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ذكر مصدر، أن مدير شركة “لوك أويل”، ثاني أكبر شركة للنفط في روسيا، لقي مصرعه اليوم (الخميس) بعد سقوطه من نافذة بالطابق السادس في مستشفى بموسكو.
ونقلت وسائل إعلام روسية نبأ مصرع “رافيل ماجانوف” البالغ من العمر67 عاما، مبينة أنه شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وبدأت وكالات كالات إنفاذ القانون تحقيقاتها في مكان الحـادث، فيما لم يرِد بعد أي تعليق من شركة “لوك أويل”.
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Source akhbaar24
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