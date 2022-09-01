زجاجة طلاء أظافر تتسبب في إعلان الطوارئ على متن طائرة أمريكية

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تسببت زجاجة طلاء أظافر في إعلان حالة الطوارئ على متن طائرة تابعة لـ”أميركان أيرلاينز”، عقب وصول الطائرة إلى وجهتها بولاية نورث كارولينا.
وشك طاقم الطائرة عقب فتحهم مقصورة الأمتعة في الطائرة، في وجود حريق بها، بعد ملاحظاتهم وجود رائحة نفاذة غير معتادة، فأبلغوا سلطات المطار التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء لموقع الطائرة.
وذكر المتحدث باسم شركة الطيران وفقاً لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال” أن رجال الإطفاء اكتشفوا أن مصدر الرائحة المريبة هي زجاجة طلاء أظافر مكسورة كانت ضمن الأمتعة.
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Source akhbaar24
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