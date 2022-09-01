وزير التعليم يشارك في اجتماع وزراء التعليم بدول مجموعة العشرين بإندونيسيا

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يشارك وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس، في اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين، الذي سيُعقد في مدينة بالي بإندونيسيا.

ويناقش الاجتماع الوزاري للتعليم -تحت الرئاسة الإندونيسية- عددًا من الأولويات، التي تنطلق من تعزيز الالتزام بتقديم تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة؛ متضمنًا استعراض الاستراتيجيات الرئيسية للتغلب على الزيادة المتسارعة في عدم المساواة والفقر التعليمي، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الممكنة لاستخدام التقنيات الرقمية في التعليم، إلى جانب الأولوية الثالثة حول التضامن والشراكات؛ لاستعراض أوجه التعاون الناجحة بين القطاعات المتعددة محليًّا ودوليًّا، بما يحقق الجودة والشمولية في التعليم؛ فيما تستعرض الأولوية الرابعة مستقبل سوق العمل بعد جائحة فيروس كورونا.

ويأتي الاجتماع امتدادًا للأعمال واللقاءات المتواصلة لمجموعة عمل التعليم في مجموعة العشرين، والتي اضطلعت المملكة خلالها بدور كبير وناجح من خلال إعادة تقديم مجموعة عمل التعليم مجددًا على جدول أعمال القمة في سنة رئاسة المملكة لعام 2020؛ مما يؤكد مضيّ الدول الأعضاء قُدُمًا في الالتزام نحو التعليم.

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Source almnatiq

