الأرصاد: حفر الباطن الأعلى حرارة بـ44 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 44 درجة مئوية، والمدينة المنورة والدمام ورفحا والعلا 43، ومكة المكرمة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا والأحساء 42 مئوية.

والخرج والقريات ووادي الدواسر 41، والرياض والمجمعة وطريف وشرورة 40، وجدة وحائل والدوادمي وينبع 39، وجازان 38، وبيشة والقنفذة 37، ونجران 36، والوجه 35، والطائف 34، وابها والباحة 30 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، وبيشة والطائف 22، ونجران والقريات 23، وحائل وطريف 24، وتبوك وبريدة والدوادمي 25، والرياض والمجمعة وشرورة 26 مئوية.

وعرعر وسكاكا والخرج ورفحا والوجه والاحساء ووادي الدواسر 27، والدمام وحفر الباطن 28، والقنفذة 29، والمدينة المنورة وجدة وجازان وينبع 30، ومكة المكرمة والعلا 31 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار، على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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Source almnatiq

