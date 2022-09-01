شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسجل رقما تاريخيا بعد تخطي عقبة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز الثاني له تواليًا على حساب فريق نادي الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما يوم أمس الأربعاء على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن للمحترفين 2022-2023.

الهلال يحقق رقم مميز بعد الفوز على الفيحاء

واعتلى الزعيم صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد ستة نقاط من مباراتين بعد أن حافظ على نظافة شباك للمرة الثانية تواليًا.

وحقق ابناء رامون دياز الفوز الثالث عشر لهم في آخر أربعة عشر مواجهة على مستوى بطولة دوري المحترفين منذ شهر فبراير من الموسم المنصرم.

وسبق وأن حقق حامل لقب الدوري السعودي الفوز على جميع الفرق التي واجهها في آخر مواجهة حيث لم يكن سوى الفيحاء الفريق الوحيد الذي إستعصى على الهلال الموسم الماضي ليلحق به هزيمة كانت غائبة منذ مواجهة الدور الثاني موسم 2019-2020 وقت ان انتصر بهدف البريك في المجمعة وذلك قُبيل 930 يوم.

وأكمل بهذا نادي الهلال إثنتي عشر موسمًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ إنطلاقة في موسم 2008-2009 دون خسارة الجولة الأولى والثانية واستطاع تحقيق الفوز في ثاني الجولات والمحافظة على السجل بلا هزيمة خلال جولتين للموسم التاسع تواليًا.

ويمتلك نادي الهلال سجل خالي من الهزائم في إثنتي عشر مواجهة مع إستثناء إثنين من المواسم وهم 2011ـ2012 و2012ـ2013 حيث سقط فيهم الزعيم في فخ الهزيمة أمام الشباب والفتح على التوالي، مع تعادل وحيد في الجولة الثانية كان أمام أبها في الموسم ما قبل الماضي 2019-2020