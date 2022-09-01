خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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