“طيبة”: ترسية تنفيذ أعمال مشروع مبنى فندق شيراتون طيبة بـ 430.7 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن ترسية تنفيذ أعمال مشروع مبنى فندق شيراتون طيبة في المنطقة المركزية في المدينة المنورة مع المقاول الرئيسي شركة الانشاءات العربية السعودية بقيمة 430.7 مليون ريال .

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