«إلكترونيّات السلام» تقدّم فرصة الموسم: أضخم عرض للمكيّفات في البحرين!

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد‭ ‬إلكترونيات‭ ‬السلام،‭ ‬الموزع‭ ‬الأول‭ ‬لمكيفات‭ ‬الهواء‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لإطلاق‭ ‬‮«‬العرض‭ ‬الأضخم‭ ‬للمكيفات‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.. ‬في‭ ‬فرصة‭ ‬كبرى‭ ‬لأصحاب‭ ‬بيوت‭ ‬الإسكان‭ ‬وبيوت‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬والبيوت‭ ‬المَبنية‭ ‬حديثًا‭ ‬والبنايات‭ ‬السكنية‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ولجميع‭ ‬شرائح‭ ‬وفئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

‮«‬العرض‭ ‬الأضخم‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭: ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬والإثنين‭ ‬3‭-‬4‭-‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬المصلى‭ ‬والمالكية‭ ‬وقلالي‭ ‬والمعامير‭ ‬،‭ ‬وسيشمل‭ ‬18‭ ‬شركة‭ ‬عالمية‭ ‬للمكيفات‭ ‬وبمختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬والأحجام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ»السلام‮»‬،‭ ‬السيد‭ ‬فاضل‭ ‬البني‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬استراتجيتها‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعروض‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لسهولة‭ ‬وتعدد‭ ‬قنوات‭ ‬الوصول‭ ‬للمبيعات‭ ‬والخدمات‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬جدًا‭ ‬لآلاف‭ ‬العائلات‭ ‬لتكييف‭ ‬منازلها‭ ‬بأقل‭ ‬سعر‭ ‬وأفضل‭ ‬جودة،‭ ‬مع‭ ‬أسطول‭ ‬خدمات‭ ‬كامل‭ ‬وطاقم‭ ‬تركيب‭ ‬ذو‭ ‬خبرة‭ ‬وسرعة‭ ‬وكفاءة‭.‬