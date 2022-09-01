«إلكترونيّات السلام» تقدّم فرصة الموسم: أضخم عرض للمكيّفات في البحرين!

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد إلكترونيات السلام، الموزع الأول لمكيفات الهواء والأجهزة المنزلية الذكية في مملكة البحرين، لإطلاق «العرض الأضخم للمكيفات» على مستوى المملكة.. في فرصة كبرى لأصحاب بيوت الإسكان وبيوت «مزايا» والبيوت المَبنية حديثًا والبنايات السكنية الجديدة بشكل خاص، ولجميع شرائح وفئات المجتمع بشكل عام.
«العرض الأضخم» سيكون لمدة ثلاثة أيام فقط: السبت والأحد والإثنين 3-4-5 سبتمبر 2022 وفي جميع الفروع المصلى والمالكية وقلالي والمعامير ، وسيشمل 18 شركة عالمية للمكيفات وبمختلف الأنواع والأحجام.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ»السلام»، السيد فاضل البني: «تحرص «السلام» ضمن استراتجيتها بما يتعلق بالعروض التي تقدمها على أن تكون أسعارها في متناول الجميع، مع توفير مختلف المنتجات من الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة لسهولة وتعدد قنوات الوصول للمبيعات والخدمات».
الجدير بالذكر أن هذا العرض الضخم من «السلام» يشكل فرصة مواتية جدًا لآلاف العائلات لتكييف منازلها بأقل سعر وأفضل جودة، مع أسطول خدمات كامل وطاقم تركيب ذو خبرة وسرعة وكفاءة.
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