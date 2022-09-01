اخبار دوليه – استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بعد وفاة سائحة هندية كانت حامل!

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬استقالتها‭ ‬من‭ ‬منصبها،‭ ‬بسبب‭ ‬موقف‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬سائحة‭ ‬هندية‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬للدولة‭ ‬الجنوب‭ ‬أوروبية‭.‬

وقدمت‭ ‬الوزيرة‭ ‬مارتا‭ ‬تيميدو‭ ‬استقالتها،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬سائحة‭ ‬هندية‭ ‬شابة،‭ ‬كانت‭ ‬حامل،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬للبرتغال،‭ ‬ولم‭ ‬تستطع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

ولقت‭ ‬السائحة‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬حتفها،‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت‭ ‬لسكتة‭ ‬قلبية،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬رفضها‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬سرير‭ ‬متوفر،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬إنديان‭ ‬إكسبريس‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬استقالة‭ ‬تيميدو‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬لإغلاق‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬ونقص‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وانتشار‭ ‬حالات‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬اللواتي‭ ‬عانين‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭.‬

ووفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬الهندية‭ ‬حاملا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬31‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬سانتا‭ ‬ماريا،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬بعد‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭.‬

وذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استقرت‭ ‬حالتها،‭ ‬قرر‭ ‬المستشفى‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬وهو‭ ‬ساو‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬إكزافييه،‭ ‬لأن‭ ‬قسم‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬أصبح‭ ‬ممتلئا‭ ‬في‭ ‬المشفى‭ ‬الأول‭. ‬وقالت‭ ‬التقارير‭ ‬إنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لسكتة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬وماتت‭.‬