اخبار دوليه – استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بعد وفاة سائحة هندية كانت حامل!

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزيرة الصحة في البرتغال، استقالتها من منصبها، بسبب موقف تعرضت له سائحة هندية كان في زيارة للدولة الجنوب أوروبية.
وقدمت الوزيرة مارتا تيميدو استقالتها، الثلاثاء، بعد ساعات قليلة بعد إعلان خبر وفاة سائحة هندية شابة، كانت حامل، في زيارة للبرتغال، ولم تستطع الحصول على سرير في المستشفى.
ولقت السائحة الهندية التي تبلغ 34 عاما حتفها، بعدما تعرضت لسكتة قلبية، عندما كان يتم نقلها من مستشفى رفضها لأنه لم يكن هناك سرير متوفر، وفقا لصحيفة «إنديان إكسبريس».
وجاءت استقالة تيميدو بعد انتقادات شديدة لإغلاق خدمات الطوارئ في البرتغال، ونقص الأطباء في المستشفيات، وانتشار حالات النساء الحوامل اللواتي عانين من مضاعفات بسبب عدم قدرة الخدمة الصحية الوطنية على الاستجابة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كانت المرأة الهندية حاملا في الأسبوع 31 وتم نقلها إلى مستشفى سانتا ماريا، أحد أكبر مرافق الرعاية الصحية في البرتغال، بعد شكوى من ضيق في التنفس.
وذكرت التقارير أنه بعد أن استقرت حالتها، قرر المستشفى نقلها إلى مستشفى آخر وهو ساو فرانسيسكو إكزافييه، لأن قسم حديثي الولادة أصبح ممتلئا في المشفى الأول. وقالت التقارير إنها تعرضت لسكتة قلبية في الطريق وماتت.
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