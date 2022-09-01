أرامكو توفر وظائف شاغرة في كافة التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: استشاري نظم معلومات جغرافية لعلوم الأرض غواص ممثل العلاقات العامة / مدير الفعاليات أخبار قد تهمك مستشار محاسبة القطاعات – تمويل المصب مهندس تكلفة أخصائي إدارة البيانات مهندس الجدولة مهندس نمذجة البرمجة الخطية برنامج رأس المال ومخطط الميزانية أخصائي مهندس بيانات مهندس تخطيط مرافق الأتمتة والطاقة مهندس الروبوتات والمركبات الجوية غير المأهولة مصمم صناعي مهندس صيانة محلل التخطيط وإدارة الأداء مهندس تخطيط المرافق النفطية مهندس تخطيط مرافق البنية التحتية مهندس صيانة مهندس تخطيط مرافق خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات وغيرها * التقديم: للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط: (هنا)

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