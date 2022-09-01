اختتام برنامج تهيئة المُستجدِّين من الطَّلبة ذوي الإعاقة في أم القرى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

اختتمت عمادة شؤون الطُّلاب بجامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في مركز “غالي” أمس, برنامج تهيئة المُستجدِّين في العام الجامعي الجديد من الطَّلبة ذوي الإعاقة في مقرّي الجامعة بالزاهر، والعابدية.

وتضمَّن البرنامج جولة تعريفيَّة على مرافق المركز وعرض خدماته المُقدَّمة لذوي الإعاقة السَّمعيَّة والبصريَّة والحركيَّة، إضافة إلى عقد جلسات حواريَّة مع أولياء الأمور والرَّد على استفساراتهم، وتدريب الطَّلبة على استخدام وسائل التَّواصل البديلة والأجهزة المساندة، للإسهام في تهيئة بيئة تعليميَّة متكاملة لذوي الإعاقة مع بداية العام الدِّراسي.

وأكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطَّالبات الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري حرص الجامعة لتيسير المسيرة التَّعليميَّة لذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المُقدَّمة، مبينة أنَّ الجامعة وضعت في خُطَّتها الاستراتيجيَّة 2027 مسارًا لخدمة المجتمع؛ يتضمَّن مبادرة بعنوان “بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة” تهدف إلى تهيئة بيئة تعليميَّة ملائمة لذوي الإعاقة السَّمعيَّة والبصريَّة والحركيَّة وتعزيز دورهم في المجتمع.