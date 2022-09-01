زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، الليلة الماضية، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع جنوب جزر فيجي، وكان على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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