انطلاق فعاليات برنامج “حيّاك” بمشاركة 221معلمة جديدة بتعليم مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
انطلقت فعاليات برنامج “حياك” لتهيئة المعلمات الجدد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس, بمشاركة221 معلمة, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري, وعدد من القيادات التعليمية , وذلك بمبنى الإدارات النسائية بتعليم المنطقة.
وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية, أن البرنامج يهدف إلى التهيئة والاستعداد للمعلمات المستجدات لاستلام المهمات الوظيفية الجديدة ، وتوفير المُمكنات المعرفية والمادية كافة الداعمة لهن ، ومساعدتهن على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية, مؤكدةً على أهمية الاجتهاد للوصول إلى الريادة كُلاً في مجالها وعملها.
ويشتمل البرنامج على العديد من ورش العمل المتنوعة التي تمكن المعلمات الجدد من استيعاب اللوائح والأنظمة والحقوق والواجبات الخاصة بالمعلم والتطوير المهني واللوائح والأنظمة وخصائص النمو لدى الطالبات.
يُذكر أن برنامج “حيّاك”، يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات الجدد والإسهام في رفع كفاءة الأداء التدريسي ، وتحسين المخرجات التعليمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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