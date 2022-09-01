“المرور”: يمكن للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول خلال تلك المدة

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول، لمدة سنة أو إلى حين انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

وحول إمكانية عمل تفويض في ظل وجود مخالفات مرورية، أوضحت الإدارة أن النظام ينص في مادته السابعة عشر، على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

وجاء تأكيد “المرور”، ردًا على استفسارات حول مدى إمكانية قيادة الزائر برخصة دولية أو أجنبية في المملكة، واستفسار آخر حول مدى إلزامية تسديد المخالفات عند القيام بتفويض خارجي.





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Source akhbaar24

