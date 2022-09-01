“الحج والعمرة” تنصح بمراعاة عدة أمور عند شرب ماء زمزم في الحرمين الشريفين

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نصحت وزارة الحج والعمرة، بمراعاة عدد من الأمور عند شرب ماء زمزم في الحرمين الشريفين، وخاصة عند أداء مناسك العمرة.

وأوضحت الوزارة أن من آداب شرب ماء زمزم في الحرمين الشريفين، التأني من خلال عدم مزاحمة الآخرين، وإيثار المسنين والنساء والأطفال.

كما دعت إلى المحافظة على الماء بتجنب تدفقه وانسكابه على الأرض، وكذلك التخلص من الأكواب في السلال المخصصة لذلك، لافتة إلى أن الوضوء في الأماكن المخصصة خارج المسجد الحرام يحافظ على نظافة الحرم.





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Source akhbaar24

