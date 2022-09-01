مستجدات الغزو الروسي.. واشنطن تزود كييف بصواريخ مضادة للطائرات وإسقاط مسيرة بالقرب من محطة زابوروجيه

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا بصواريخ مضادة لطائرات، في وقت أسقطت فيه الوحدات العسكرية الروسية طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه الذرية.

واشنطن تدعم كييف بصواريخ مضادة للطائرات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاغون”، الجنرال بات رايدر، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ أرض جو المضادة للطائرات، كاشفا عن عقد مع شركة تنفيذ هذا الأمر.

وقال الجنرال رايدر في مؤتمر صحفي في “البنتاغون” إنه جرى منح شركة “رايثيون” للتكنولوجيا الدفاعية مبلغ 182 مليون دولار لتزويد كييف بصواريخ أرض – جو.

زيلينسكى يطالب الاتحاد الأوروبي بحظر الإعلام الروسي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، على حظر جميع القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وقال زيلينسكي، إنه لا ينبغي أن تبقى وسيلة دعاية روسية واحدة على أراضي الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي السماح لقناة تلفزيونية روسية واحدة بمواصلة العمل في أراضي الاتحاد الأوروبي.

إسقاط مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه

ذكرت وكالة “نوفوستي” أن الوحدات العسكرية الروسية أسقطت، أمس (الأربعاء)، طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه الذرية.

وأضافت الوكالة أن شظايا المسيرة سقطت بالقرب من الطريق عند مدخل المحطة. ونقلت عن العسكريين الروس الذين وصلوا إلى مكان الحادث أنه من المفترض أن يدور الحديث عن طائرة بدون طيار بولندية الصنع.



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Source akhbaar24

