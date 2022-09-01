إنطلاق فعاليات مهرجان الرمان بسراة عبيدة 

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي عصر أمس الاربعاء مهرجان الرمان بسراة عبيدة في نسخته الثانية بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس محمد أحمد عسيري ومدير مكتب سراة عبيدة المهندس سعد منصور القحطاني.

ويقع المهرجان بجوار ممشى الكلية التقنية ويشارك فيه 37 من مزارعي الرمان بالمحافظة، كما يستمر مهرجان الرمان 4 أيام يعرض فيها المزارعون منتجاتهم من الرمان وبعض المحاصيل الأخرى، كما يقام في المهرجان عدد من الورش والدورات ذات العلاقة تستهدف المزارعين وتنمية قدراتهم وثقافتهم الزراعية وسط إهتمام بالغ من الوزارة.

من جهة أخرى قام مدير إدارة الشراكة المجتمعية ابراهيم السناني بتوجيه من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني بمبادرة عودة المدارس عبارة عن زيارة لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد خضران العمري وعدد من المدارس ابتهاجاً بعودة الحياة الدراسية.