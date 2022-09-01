شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب العالمي المقرر أن يقام أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022/2023.

كل ما يخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2022/2023

موعد مباراة النصر القادمة أمام التعاون في الدوري السعودي

يقع النصر ضيفًا ثقيلًا على التعاون مساء السبت القادم الموافق 3 من شهر سبتمبر القادم.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مجريات اللقاء المرتقب للنصر والتعاون، وكذلك جميع مباريات البطولة.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون السبت في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع ان تدخل كتيبة رودي جارسيا المدير الفني للعالمي بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري.

خط الوسط: غيسلان كونان، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي.

خط الهجوم: خالد الغنام، فينسنت أبوبكر، عبدالرحمن غريب.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يحتل النصر المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد حصد الثلاث نقاط الأولى في البطولة محققًا فوزًا على الوحدة بهدف نطيف يوم السبت الماضي.

موقف التعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يتواجد التعاون رابع الدوري السعودي 2022/2023، بعد فوزه على الفتح في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء.