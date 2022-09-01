علاج مشكلة صعوبة الحفظ وسرعة النسيان عند الاطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تعاني الكثير من الامهات مً21ع ابنائهن بسبب المذاكرة و صعوبة التحصيل ، و خاصة عندما يتعلق الامر ب” صعوبة الحفظ ” ، فليس كل الاطفال بنفس القدرة العقلية التي تعينهم على حفظ الدروس و استذكارها ، لذا تلجأ الكثيرات إلى إعطاء الأبناء دروسا خصوصية ، على الرغم من كون مشكلة صعوبة الحفظ لا تتطلب دروسا خصوصية بقدر ما تتطلب الإهتمام بهذا الطفل ، و تكرار المطلوب حفظه عدة مرات حتى يثبت في عقله اكثر ، الجدير بالذكر ان هذه المشكلة لا تعتبر مشكلة فردية بل هي مشكلة متواجدة في أغلب البيوت ، لذا قررنا اليوم ان نطلعك على بعض النصائح حتى تقومي بتطبيقها على طفلك ، لكي يتمكن من التحصيل و الحصول على اعلى الدرجات .تعرفي على قدرات طفلك :
تعتبر هذه النقطة هي النقطة الأولى و الأساسية ، فليست كل الأطفال بنفس القدرة على الحفظ و الإستيعاب ، فبتعرفك على قدرات طفلك و تقبلك و تفهمك لهذا الأمر سيحل جزء كبير من المشكلة ، فليس كل الأطفال بقدرة تسمح لهم بالحفظ و إعادة كتابة الكلمات كما هي بالكتاب ، لذا كوني مرنة و حددي ما يجب على طفلك حفظه حسب قدراته ، و إعط له مجال للتعبير عن ما فهمه و ليس بالضرورة الإجابة مثل الكتاب المدرسي نصا ، فبناء شخصية طفلك و تنمية علاقتك الشخصية به هي الأهم .الأولوية :
النصحية الثانية لحل مشكلة صعوبة الحفظ هي الإهتمام بأولوية الاشياء التي من المطلوب ان يقوم بحفظها ، فعلى سبيل المثال لا تقومي بتحفيظ الطفل الأشياء المهمة و الغير مهمة ، لأنك بذلك سوف تشتتينه بشكل كبير ، لهذا قومي أولا بالتعرف على الأشياء الأهم و إهتمي بها ، و بعد أن يتمكن من حفظها قومي بتحفيظه الأشياء الأقل أهمية و هكذا ، و لا تيأسي من الطفل و تقولي انه لن يحفظ ، لأن هذا الامر على وجه الخصوص يحتاج الى الصبر فقط ، لذا كوني صبورة معه و لا تكوني متسرعة .اتباع الوسائل الحديثة للتعلم :
في الآونة الاخيرة وجدنا ان الطريقة التعليمية للاطفال أصبحت أفضل ، و هذا بالتأكيد نتيجة لزيادة صعوبة المناهج الدراسية ، الأمر الذي تطلب من الوزارة تذليل هذه المواد الصعبة حتى يتمكن الأطفال من استيعابها ، فبإمكانك الان ان تتصفحي الانترنت للتعرف على تلك الطرق في الحفظ ، و يعد إستخدام الألوان المختلفة من افضل الطرق لسرعة التذكر لدى الطفل بصفة عامة ، و ليست الالوان فقط بل و ابتكار مقطوعات من الاغاني لتسهيل حفظ الدروس ، لأننا كما ذكرنا ان ليس كل الاطفال يمتلكون ذات المهارات ، فهناك من يحفظ بسرعة عند رؤيته لألوان مختلفة ، و هناك من يحفظ اسرع عندما يستمع الى اغاني للدروس و هكذا ، لذا يجب التعرف على الطريقة التي تمكن طفلك من الحفظ اسرع و من ثم تطبيقها في الحال ، أيض هناك طريقة الخرائط الذهنية و هي من الطرق الفعالة أيضا لمساعدة طفلك على الحفظ .المكافآت :
جميع الاطفال يحبون نيل المكافآت على الاعمال التي يقومون بها ، فالمكافآة تشعر الطفل انه قام بعملاً جيداً لذا يسعى الى تكراره للحصول على مكافأة جديدة و هكذا ، لهذا عليكي ان تعرفي ما يحبه الطفل و بإمكانه ان يفعل أى شئ للحصول عليه ، و من ثم قومي بإخبار طفلك انه اذا حفظ هذا الجزء من المنهج فسوف ينال مكافآة و هكذا ، حتى يتمكن الطفل من حفظ دروسه كاملة ، و حاولي أن تنوّعي من المكافآت حتى لا يملّ الطفل منها ، أى إجعلي الامر متجدد بصفة دائمة .
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إذا شعرت بالفعل أن صعوبة الحفظ لازالت تواجهك اخبري المعلمة بمشكلة الطفل مع حفظ الدروس ، و إجعليها تقوم بتكرار الجزء لعدة مرات و أن تختبره وسط زملائه من دون إستخدام إسلوب قاس في عقابه على عدم الحفظ ، بل تجعل الأمر سلسا و في نفس الوقت لا تتساهل ، فهذا الشئ من الممكن ان يجعل الطفل أكثر اجتهادا في الحفظ حتى لا يقع في حرج بين زملائه ، و ذلك ايضا بإمكانه أن يؤثر عليه و يجعله من أنجب طلاب المدسة إذا لقى اهتماما في البيت و المدرسة .الطبيب :
اذا كان الامر صعبا للغاية و لم تستطيعين انتي او المدرسة حلّه ، يفضل ان تعرضي طفلك على الطبيب ، و ان تتعرفي على عدم اسباب الحفظ و الاستيعاب ، و الطبيب بالتأكيد سوف يشخص الحالة ، و من ثم سوف يحدد اذ كان السبب عضوي ام نفسي ، فقط كل ما عليكي القيام به هو عدم استخدام القسوة معه ، و معاملته معاملة طيبة ، فالطفل لا يحتاج سوى الى الحنان و اكسابه الثقة بالنفس حتى يكون سَوي ، لأن بعض الاهل يقومون باستخدام طرق غير سليمة في تربية الطفل و تعليمه ، بحيث يقولون للمعلمة ان تعنفه و تضربه إذا لم يحفظ ، و بالتأكيد هذا الامر غير سليم و لن يأتي إلا بنتيجة عكسية سوف تؤثر على الطفل حتى الكبر .
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