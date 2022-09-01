التعاون يستعير المهاجم رديف من الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أنهت إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع مهاجم نادي الهلال عبدالله رديف بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن قامت إدارة نادي الهلال بتمديد التعاقد مع اللاعب حتى العام 2026م.
وقدمت إدارة نادي التعاون، شكرها لإدارة نادي الهلال على تعاونها في إتمام صفقات اللاعبين سعد الناصر وتركي المطيري وعبدالله، مؤكداً بأن هذا التعاون الراقي الاحترافي غير مستغرب من الأشقاء بنادي الهلال
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