قيادات مؤتمرية بمحافظة البيضاء لـ"الميثاق":المؤتمر جشَّد التسامح ومثَّل جغرافية اليمن

أكدت عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء أن الذكرى الاربعين لتأسيس المؤتمر تمثل محطة مهمة يتم من خلالها استذكار المعاني والدلالات التي مثلها تأسيس المؤتمر كتنظيم سياسي جامع في 24 أغسطس 1982م.مشيرين‮ ‬إلى‮ ‬ما‮ ‬حققه‮ ‬المؤتمر‮ ‬من‮ ‬منجزات‮ ‬كثيرة‮ ‬طوال‮ ‬مسيرة‮ ‬حياته‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وفي‮ ‬استطلاع‮ ‬أجرته‮ »‬الميثاق‮« ‬مع‮ ‬عدد‮ ‬من‮ ‬القيادات‮ ‬المؤتمرية‮ ‬بفرع‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬بمحافظة‮ ‬البيضاء،‮ ‬تحدثوا‮ ‬بمناسبة‮ ‬الذكرى‮ ‬السنوية‮ ‬الاربعين‮ ‬للتأسيس‮ ‬فكانت‮ ‬الحصيلة‮ ‬التالية‮:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بدايةً تحدث رئيس الهيئة التنفيذية بمديرية صباح،عضو اللجنه الدائمة، المهندس/ أحمد نايف الوجيه، قائلاً: ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام مناسبة تاريخية لا يجهلها الا من كان جاحداً أو عميلاً لقوى خارجية لأنها جمعت الشعب اليمني بمختلف شرائحه آنذاك وارتبطت بمسيرة اليمن في مختلف المجالات وفي ترسيخ الوحده وتحقيق المشا كا ت الواسعة، ورغم مايواجهه المؤتمر من تحديات تستهدف كيانه ووحدته الفكرية إلا أنه سيظل قادراً على تحقيق اهدافه الوطنية خصوصاً وقد تغربل من أولئك الخونة الذين خرجوا عن نطاق اهدافه وساوموا على حساب مصلحة الوطن بمساندتهم لقوى التحالف عل الشعب اليمني ولن يمثلو إلا أنفسهم الملو ثه بالارتزاق والعمالة فلمؤ في مواقفه الوطنية السبا ق فيما يعود على الوطن والشعب بالنهوض والتقدم ملتزماً بمبادئه الوطنية دوماً مع كل القوى الوطنية في الداخل وفي الثوابت المشتركة مع أنصارالله لمواصلة النضال ومواجهة التحالف وتقديم كل غالٍ ونفيس للدفاع عن الوطن مستمداً من فكره الوسطي واهدافه الوطنية صموداً وشموخاً وثباتاً وايماناً بالقضايا الوطنية وبمصالح الوطن فوق كل الاعتبارات .. وبالمناسبة نرفع أسمى آيات التهاني لقيادات المؤتمر وللشعب‮ ‬اليمني‮ ‬المزيد‮ ‬من‮ ‬الانتصارات‮ ‬في‮ ‬جبهات‮ ‬وميادين‮ ‬البطولة‮ ‬ضد‮ ‬المرتزقة‮ ‬والعدوان‮ ‬الغا‮ ‬شم‮ ‬على‮ ‬بلدنا‮ ‬الحبيب‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وقال القيادي المؤتمري في فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء من مديرية مكيراس الشيخ سعيد ناصر عبدالنبي الكروي، احتفل المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الـ(40) لتأسيس في الـ24 من أغسطس 1982م، كمحطة سياسية فارقة في التاريخ اليمني الحديث شارك في رسم ملامحها مختلف‮ ‬ألوان‮ ‬الطيف‮ ‬السياسي‮.‬‬‬‬‬ونوه‮ ‬الكوري،‮ ‬أن‮ ‬إحياء‮ ‬المؤتمر‮ ‬لذكرى‮ ‬تأسيسه‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬تحديات‮ ‬كبيرة‮ ‬يواجهها‮ ‬المؤتمر‮ ‬والوطن‮ ‬بشكل‮ ‬عام،في‮ ‬مقدمتها‮ ‬تعرض‮ ‬اليمن‮ ‬وشعبه‮ ‬لعدوان‮ ‬اجنبي‮ ‬غاشم‮ ‬وحصار‮ ‬جائر‮ ‬للعام‮ ‬الثامن‮ ‬على‮ ‬التوالي‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬واضاف، ويجدد المؤتمر في هذه المناسبة التأكيد على مواقفه الثابتة والمناهضة للعدوان والاحتلال وحرصه على تماسك الجبهة الداخلية ودفاعه عن الثوابت الوطنية ممثلةً بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقلال اليمن،ورفض كل المشاريع الهادفة إلى تقسيمه وتجزئته،وتأكيده على الالتزام بالدستور والقانون واحترام الحقوق والحريات، وحرصه على انجاح أي جهود او مشاورات من شأنها ايقاف التحالف ورفع الحصار وتحقيق السلام الشامل والقائم على تحقيق تطلعات الشعب اليمني وصون حقوقه وكرامته ووحدته وسيادته واستقلاله..من جانبه قال رئيس فرع اتحاد شباب اليمن بمحافظة البيضاء القيادي المؤتمري،ناصرعبدربه أحمد العامري، عضو اللجنة الدائمة.. كان وطننا الغالي يعاني من الصراعات والحروب وعدم الاستقرار مما جعل كل القوى الوطنية الشريفة من كل ارجاء اليمن تساهم وتشارك في صياغة الميثاق الوطني وتاسيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان مخرجا حقيقياً للجميع، وجاء الميثاق لصون الحقوق والمكتسبات وحرية الرأي والرأي الآخر وتوحيد الصف ولم الشمل كونه واضحاً ونابعاً من تربة الوطن المعطاء، وتحققت الكثير من الانجازات، أعظمها اعادة تحقيق الوحدة اليمنيه المباركة‮ ‬22‮/‬مايو1990م‮.. ‬وبهذه‮ ‬المناسبة‮ ‬اتوجه‮ ‬بالتهنئة‮ ‬والتبريكات‮ ‬للاخ‮ ‬المناضل‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬وجميع‮ ‬اعضاء‮ ‬المؤتمر‮ ‬وانصاره‮ ‬ومؤيديه‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬ربوع‮ ‬الوطن‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬كما‮ ‬يرى‮ ‬القيادي‮ ‬التربوي‮ ‬في‮ ‬مديرية‮ ‬الزاهر‮.‬بمحافظة‮ ‬البيضاء‮ ‬الاستاذ‮/‬فضل‮ ‬عبدالله‮ ‬الحميقاني‮”‬أن‮ ‬المؤتمر‮ ‬يستمد‮ ‬قوته‮ ‬وأسباب‮ ‬صموده‮ ‬من‮ ‬كونه‮ “‬مركز‮ ‬الثقل‮ ‬الأساسي‮ ‬للعمل‮ ‬السياسي‮ ‬قبل‮ ‬الوحدة‮ ‬وبعدها‮”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويقول‮ ‬الحميقاني‮: ‬إن‮ “‬التعددية‮ ‬السياسية‮ ‬لم‮ ‬تؤثر‮ ‬على‮ ‬المؤتمر،‮ ‬بل‮ ‬زادته‮ ‬قوة‮ ‬ونضج‮ ‬دوره‮ ‬أكثر‮ ‬في‮ ‬تنظيم‮ ‬المصالح‮ ‬وتجميعها،وهذا‮ ‬ما‮ ‬يفسر‮ ‬انتشاره‮ ‬وتوسعه‮ ‬وثقة‮ ‬الناس‮ ‬به‮”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويوضح أنه “على الرغم من الأخطاء والمشاكل التي واجهتها الدولة فقد شكل المؤتمر الضامن الأول للتوازنات التي تحمي الدولة من الانهيار،ومركز مواجهة قوى الفوضى والتخريب وعامل ضبط لمشاريع التفكيك والشتات الناتجة عن تراكم الصراعات وطموحات الإسلامويات الانقلابية ودعاة‮ ‬التثوير‮”.‬‬‬لافتاً إلى أن المؤتمر تمكن من تجاوز الكثير من صراعاته الداخلية ومخططات تفكيكه والسعي إلى إلغائه،وقدم الكثير من التنازلات للمعارضين عبر عمليات توافقية مركزيتها حماية الدولة وتنمية العمل السياسي وحفظ الهوية الوطنية..ويشير‮ ‬القيادي‮ ‬الحميقاني‮ ‬إلى‮ ‬أنه‮ ‬على‮ ‬الرغم‮ ‬من‮ ‬الخسائر‮ ‬التي‮ ‬لحقت‮ ‬بالمؤتمر‮ ‬بعد‮ ‬أحداث‮ ‬2011م‮ ‬إلا‮ ‬أنه‮ ‬ظل‮ ‬متماسكاً‮ ‬وقوياً‮ ‬واتسعت‮ ‬دائرة‮ ‬تأييده‮ ‬الشعبي‮ ‬بعد‮ ‬فشل‮ ‬ما‮ ‬سُمّي‮ ‬بالربيع‮ ‬العربي‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬قالت القيادية المؤتمرية في القطاع النسائي بمدينة البيضاء الأستاذة/افراح حسين العزاني، إن أبرز التحديات التي واجهت المؤتمر في ربوع الوطن،أن “القوى الثورية وصلت إلى فكرة أن استمرار قوة المؤتمر يشكل القوة الشعبية والسياسية التي ستفشل طموحاتهم السياسية،لذلك ركزوا جميعاً رغم تناقضاتهم على هدم هذا البنيان السياسي،الذي مثل أفضل خيارات تكتيل المصالح خارج كافة دعوات التطييف والتفكيك ودعوات العصبيات المذهبية والمناطقية،وظل أكثر العوامل صداً لتمكن الإسلام السياسي”.

وتقول‮ ‬العزاني‮: ‬إن‮ ‬المؤتمر‮ “‬تلقَّى‮ ‬ضربات‮ ‬قاصمة‮ ‬ومخططاً‮ ‬لها،وما‮ ‬زالت‮ ‬هناك‮ ‬مخططات‮ ‬لإضعافه‮ ‬ومحاصرته‮ ‬وربما‮ ‬إلغاء‮ ‬وجوده،‮ ‬قائمة‮ ‬وتشتغل‮ ‬على‮ ‬قدم‮ ‬وساق‮”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال عضو اللجنة الدائمة بمحافظة البيضاء الدكتور محمد عبدالله الشرعي: إن المؤتمر لديه رؤية سياسية واضحة لإدارة شئون البلاد والعباد، وهذه الرؤية تضمنها »الميثاق الوطني« كوثيقة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها إن أردنا الخروج من مجمل الأزمات التي يعاني منها الوطن‮ ‬والشعب‮ ‬منذ‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬عشر‮ ‬سنوات‮.‬‬‬‬‬‬‬‬

وتحدث رئيسة القطاع النسوي بالمؤتمر الشعبي العام بمديرية البيضاء/عضو اللجنة الدائمة فاطمة محمد عمر المظفري،مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، القيادية المؤتمرية/فاطمة محمد عمر المظفري، قائلة: تأتي الذكرى الاربعون لتأسيس حزب الشعب العظيم منبر الأصالة والوطنية المؤتمر الشعبي العام والتي تصادف 24 من شهر أغسطس، وشعبنا اليمني العظيم أكثر تماسكاً وأشد لحمة وأنضج وطنية حتى أصبح صخرة صلداء عليها كل مشاريع الخيانة والعمالة والارتزاق وبيع الاوطان بأبخس الأثمان ولقد شكل المؤتمر الشعبي مع رفقاء النضال من المكونات الوطنية الاخرى سداً منيعاً أمام كل المحاولات البائسة واليائسة والرخيصة من أعداء الوطن وأدواتهم الأرخص حتى تجلى ذلك في صمود الشرفاء رغم الحصار الممتد من سنوات، فكلما زادت قوى التحالف بطشاً وجرماً وتفاهة، ازداد الشعب عظمةً وتجلداً وصموداً .

ولأن المحن والظروف القاسية تظهر معادن البشر فقد اثبتت الاحداث في السنوات الاخيرة -منذ بداية التحالف البربري الغاشم من أعداء الدين والبشرية والانسان- أصالة الانسان اليمني..ظروف التحم فيها المؤتمري مع أخوه من انصار الله وغيرهم من التيارات الوطنية جنباً الى جنب‮ ‬في‮ ‬جميع‮ ‬جبهات‮ ‬الجهاد‮ ‬المقدس‮ ‬لإسقاط‮ ‬مشاريع‮ ‬الاقزام‮ ‬دعاة‮ ‬الضلالة‮ ‬خفافيش‮ ‬الظلام‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واضافت المؤتمرية المظفري: أن مادفع المجاهد المؤتمري مع أخيه المجاهد الأنصاري هو حب الله ورسوله وحب الوطن والادراك العميق المتمثل في استشعار مايحاك ضد اليمني من مؤامرات هدفها تفتيت اليمن الى دويلات وإبعاد الانسان اليمني المتدين بالفطرة عن الدين الصحيح الذي مصدره الله جل جلاله وسيد المرسلين النبي المختار وآل بيته المصطفين الأخيار فشكلوا تياراً وطنياً يمثل الجسد الواحد الذي لايُقهر، مسطرين أروع البطولات وأسمى الملاحم وقفت امامه دول العالم بانذهال واستغراب، غير مدركين أن كان الله معه لايُهزم ولن يهزم وتلك سنة كونية‮ ‬ثابته‮ ‬لايدرك‮ ‬عميق‮ ‬معناها‮ ‬الا‮ ‬النادرون‮ ‬الخُلّص‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إن مايميز المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي عن غيره من الاحزاب أن جميع المكونات فيه ذات أهمية وذات دور محوري لاتقل أهميته عن غيره من المكونات، ومن أبرز تلك الادوار دور المرأة حيث تمثل المرأة في المؤتمر عنصراً أساسياً ومحورياً مع أخيها الرجل فهي تخوض كل المعارك‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬المجالات،‮ ‬وهي‮ ‬صانعة‮ ‬الابطال‮ ‬وملهمتهم‮ ‬بقداسة‮ ‬المعركة‮ ‬التي‮ ‬يخوضها‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬أمام‮ ‬قوى‮ ‬الهيمنة‮ ‬والاستكبار‮ ‬العالمي‮ ‬أمريكا‮ ‬واسرائيل‮ ‬واذنابها‮ ‬العرب‮ ‬ومرتزقتها‮ ‬المحليين‮..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المظفري الى أن هذه المناسبة تأتي للتذكير بأن الموتمر الشعبي العام لازال صامداً صمود ابطالنا في الجيش واللجان الشعبية في الجبهات، وانه لايزيدنا تآمر الأعراب علينا الا تماسكاً وقوة.. معززين ُلحمتنا الوطنية كأحزاب وتيارات ومكونات وطنية صادقة لم يستطع التحالف في اكثر من سبعة أعوام أن يخترقنا قيد أنملة… أبارك لجميع الرفاق خصوصاً وللشعب اليمني العريق كافة بهذه المناسبة التي تمثل ميلاد التعددية والقبول بالآخر والتعايش والسلام… عاش المؤتمر الشعبي العام حراً أبياً مناضلاً ضد التحالف جنباً الى جنب مع رفقاء الدرب‮ ‬وحلفاء‮ ‬الوطن‮.. ‬ولانامت‮ ‬أعين‮ ‬الجبناء‮.‬‬‬‬‬‬‬