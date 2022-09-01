شاهد.. أبرز  إطلالات الفنانات  في مهرجان البندقية السينمائي 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انطلق مهرجان البندقية السينمائي التاسع والسبعون يوم الأربعاء ، في إيطاليا.

ونجحت النجمات في اللحاق بالعرض الأول للحدث الذي استمر 10 أيام ، حيث تألقت جودي ، 35 عامًا ، وجوليان ، 61 عامًا ، في فساتين مطرزة بالترتر ، بينما ارتدت غريتا ، 39 عامًا ، فستانًا أسود مضلعًا. حسب “الديلي ميل”.

وبدت جودي شرسة في قمة مرصعة بالجواهر المتدلية وتنورة واسعة مع طيات برتقالية ، بينما أكملت مجموعتها الجريئة بقفازات خضراء زاهية.

وتأكدت جوليان من أن كل الأنظار كانت عليها وهي تتدلى على السجادة الحمراء في فستان أسود مبهر ورأس متناسق مزين بالترتر متعدد الألوان.

ووضعت هوليوود إيه ليستر عرضًا طويلًا من خلال المواد الشفافة لتنورتها ، والتي تركت جسدها الأسود المثير للعيان.

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واختارت غريتا فستانًا أسودًا كلاسيكيًا طويلًا بفتحة رقبة واسعة وأكمام أنيقة بجناح الخفاش ، بينما تمتاز بقلادة ضخمة من الفيروز.

وبدت تيسا طومسون ، 38 سنة ، مثيرة في صدّها الفضي بدون حمالات الذي يتباهى بكشكشة ضخمة وخرز معقد.

كما ظهرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت جريس إليزابيث البالغة من العمر 25 عامًا أثيريًا بثوب أبيض بطول الأرض مستوحى من العصر اليوناني.

وتميز الفستان الأنيق بصليب فوق الطبقات وأضفت عقدًا فضيًا مميزًا ، بينما كانت تصمم ضغوط الغراب في مظهر مبتل.

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