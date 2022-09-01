أسعار النفط تهبط مجددا.. و”برنت” ينخفض لأقل من 97 دولاراً

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واصلت أسعار النفط الهبوط اليوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف بأن الاقتصاد العالمي سيواصل التباطؤ مع فرض قيود جديدة لكبح الإصابات بكوفيد-19 في الصين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول، التي ينقضي تداولها اليوم، جلسة التداول منخفضة 2.82 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.49 دولار للبرميل. وهبطت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا 2.20 دولار إلى 95.64 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.09 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 89.55 دولار للبرميل.
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Source almnatiq
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