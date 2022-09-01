بايدن: ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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المناطق_وكالات

في أول تعليق منه بشأن التوصل المبدئي لاتفاق نووي مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وتطرق بايدن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى العديد من الملفات، كان أبرزها عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعلى أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة.

وتقود إسرائيل هجوم اللحظة الأخيرة في محاولة لإقناع الدول الغربية بعدم إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال لابيد، الأسبوع الماضي، إنّ على القوى الغربية أن تتوقّف عن التفاوض لأنّ الصفقة ستُكسب إيران مليارات الدولارات وتزعزع استقرار الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن رئيس الموساد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ومستشار الأمن القومي، للهدف نفسه.

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Source almnatiq

